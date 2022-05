Nicolas LEGENDRE

Je dirige depuis 1998 des PME spécialisées dans le commerce de spiritueux, et plus particulièrement de rhum agricole de Guadeloupe et de Martinique.



J'ai tout d'abord développé la commercialisation des rhums Damoiseau en France métropolitaine, puis j'ai organisé la mise en place d'une joint-venture (SPIRIDOM) avec les rhums Clément.



Les marges de manoeuvre dégagées m'ont permis de développer l'exportation (CEE et hors CEE) des rhums DAMOISEAU présents aujourd'hui dans 25 pays.



Parallèlement, je me suis investi dans l'activité syndicale de notre secteur afin de promouvoir et défendre les spécificités de nos productions.



J'ai enfin aidé la famille DAMOISEAU à organiser le groupe DAMOISEAU et ai participé à la transmission familiale de ce groupe. Je gère aujourd'hui les dossiers transversaux du Groupe Damoiseau en tant que Secrétaire Général du groupe.



En 2012, j'ai été fait chevalier de l'ordre du Mérite Agricole par M. Bruno LEMAIRE, ministre de l'Agriculture et de la Pêche.



Mes compétences :

Gestion des talents

Informatique de gestion

Fiscalité

Strategie