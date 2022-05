Nicolas LEGROS

Après 12 ans passés au sein du groupe Thales à travailler sur des systèmes informatiques dédiés à l'aéronautique & spatial, j'ai choisi de m'orienter vers la gestion de projets touchants la logistique de production.



Ma motivation : coordonner l'activité d'une plateforme logistique dans le milieu aéronautique.



Mes domaines de compétences :

LOGISTIQUE

• Application des méthodes Lean pour augmenter la productivité (5S, VSM, TPM)

• Analyse de problème, AMDEC en vue d’améliorer un processus.

• Planification, Ordonnancement, chiffrage de takt time & kanban, kitting.

• Approvisionnement et gestion et de stock. Installation d’équipements RFID.





GESTION DE PROJET

• Analyse et chiffrage du projet ; choix et mise en place de solutions.

• Management d’équipe ; coordination charge/ressource.

• Suivi d’avancement ; reporting technique et commercial (visual management).





COMMUNICATION

• Gestion des conflits, du stress, du frein aux changements.

• Culture des bonnes relations en internes, et de négociation avec les clients





Je suis membre du CLSO, Club Logistique du Sud Ouest.



Mes compétences :

Gestion de projets

Lean

Logistique

Manager

Ordonnancement

Planification

Production

Responsable logistique