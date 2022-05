Nicolas LEHNERT

23 ans d'expérience significatives réussies dans le management et la vente de biens dans divers univers dont actuellement WHIRLPOOL FRANCE secteur KITCHEN m'a permis d'acquérir une solide expérience dans la connaissance et le développement de Chiffre d'Affaires dans la distribution sélective, au travers de négociations avec des comptes régionaux et de développer ma maitrise de l'Allemand.



J'aimerais idéalement poursuivre mon expérience actuelle dans un groupe d'envergure national ou international avec le poste de commercial, tout en étant à l' écoute de proposition tant vers un poste de Chef des ventes régional ou Directeur commercial (2 ans d'expériences de man agement) ou encore de Key Account Manager.



Je réside en Alsace au centre d'une zone d'action Nancy-Strasbourg-Metz.



.Je suis disponible de suite pour répondre à l'intérêt que vous porterez à mon profil.



Mes compétences :

Chef de secteur

Chef de secteur GMS

Chef des ventes

Compte clé

GMS

ventes

SAP SD Sales

SAP

Merchandising

Cash & Carry

TOP