Nicolas LEMAITRE

Pharmacien industriel, je suis spécialisé en chimie analytique.



Actuellement responsable d’unité de Développement Analytique chez Ethypharm, je manage une équipe de 6 techniciens analystes. J’organise l’activité et apporte des solutions techniques pour permettre la réalisation des projets dans le respect des contraintes réglementaires et des délais. Je gère également l’activité du laboratoire en collaboration avec deux autres responsables d’unité de Développement Analytique. Dans ce cadre, je participe à l’animation des réunions de service et à la politique d’investissement dans le laboratoire.



Mes compétences :

Chimie analytique

Industrie pharmaceutique

R&D

Gestion de projet

Qualité