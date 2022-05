Nicolas LEMAN

Administrateur système et réseaux, je travaille actuellement pour le compte de Spie infogérance et services sur le contrat Volvo. J'effectue l'administration et le support des systèmes informatiques de deux usines de productions situées à Limoges (production de véhicules militaires et rénovation de moteurs de camions) . Autonome, mon équipe composée de 2 personnes a pour périmètre la gestion de l'infrastructure système, réseau et téléphonique des deux usines ainsi que le support aux utilisateurs.



Mes compétences :

Administrateur réseau

Informatique

NTI

NTIC

Responsable informatique

Virtualisation

Réseau