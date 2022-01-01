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Nicolas LEMEE

LES ULIS

Election législatives 2022

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Entreprises

  • omnova solutions - Responsable securite industrielle et inspection

    LES ULIS 2014 - maintenant

  • OMNOVA SOLUTIONS - Responsable sécurité Industrielle

    LES ULIS 2012 - 2014 Ingénieur sécurité des procédés.

  • BUREAU VERITAS - CHARGE D'AFFAIRES HSE

    Puteaux 2007 - 2012 ETUDES DE DANGERS
    DOSSIER ICPE
    MODELISATION DE PHENOMENE DANGEREUX ( LOGICIEL PHAST, FLUX THERMIQUE)
    RISQUES SANTE SECURITE AU TRAVAIL
    EVALUATION DE CONFORMITE REGLEMENTAIRE

  • LEGRIS SA - ANIMATEUR QUALITÉ

    2000 - 2007 ASSISTANCE A L'INTERNATIONALE POUR LA MISE EN PLACE D'OUTIL QUALITÉ (AMDEC, PLAN DE SURVEILLANCE, METHODE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈME, TABLEAU DE BORD...)

    RESPONSABLE DES AUDITS QUALITÉ (INTERNE ET FOURNISSEUR)

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