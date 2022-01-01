Nicolas LEMEE

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omnova solutions
- Responsable securite industrielle et inspection
LES ULIS
2014 - maintenant
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OMNOVA SOLUTIONS
- Responsable sécurité Industrielle
LES ULIS
2012 - 2014
Ingénieur sécurité des procédés.
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BUREAU VERITAS
- CHARGE D'AFFAIRES HSE
Puteaux
2007 - 2012
ETUDES DE DANGERS
DOSSIER ICPE
MODELISATION DE PHENOMENE DANGEREUX ( LOGICIEL PHAST, FLUX THERMIQUE)
RISQUES SANTE SECURITE AU TRAVAIL
EVALUATION DE CONFORMITE REGLEMENTAIRE
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LEGRIS SA
- ANIMATEUR QUALITÉ
2000 - 2007
ASSISTANCE A L'INTERNATIONALE POUR LA MISE EN PLACE D'OUTIL QUALITÉ (AMDEC, PLAN DE SURVEILLANCE, METHODE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈME, TABLEAU DE BORD...)
RESPONSABLE DES AUDITS QUALITÉ (INTERNE ET FOURNISSEUR)