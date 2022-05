Nicolas LEMEUNIER

Euklead, est un réseau français collaboratif qui réunit 25 experts autour d’un cœur de métier : l’accompagnement des entreprises dans l’optimisation de leurs coûts de fonctionnement, autour duquel nous développons a présent certaines prestations de conseil opérationnel, de formation et d’externalisation.



Avec 400 clients (PME, grands comptes de tous les secteurs d’activité, collectivités et associations), 2 000 projets réalisés depuis 2006 et un chiffre d’affaires en constante évolution, les experts Euklead interviennent sur l’ensemble du territoire français et à l’étranger.



Organisés en pôles de compétence (Finance, RH, Services Généraux, Systèmes d’Information, Industriel, Logistique-Transport et Marketing) nous apportons nos savoir-faire sur plus de 30 catégories de dépenses dont les transports, la logistique, les télécoms, les assurances, les charges sociales, le traitement des déchets, les frais marketing, la flotte automobile, l’énergie, l’intérim…





Mes compétences :

Transport

Logistique

Recrutement

Intérim

Conseil

Gestion des achats

Management d'équipe

Gestion RH