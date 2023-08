Nicolas LOUET

Aujourd'hui en poste en tant qu'Inspecteur Qualité.

J'ai la charge d'assurer une qualité de fabrication et d'assemblage dans les règles de la production (Airbus A380 et A340) avant une présentation aux représentants des différentes compagnies aériennes (Française ou étrangères). J'ai, durant 10ans, exercé les postes de technicien de maintenance aéronautique (Lynx, Hawkeye et Rafale) ainsi que de responsable d'équipe jusqu'à 10 personnes (gestion d'un budget de 25K€ par trimestre, et faire l'interface avec différents services) au sein de l'armée dans la Marine Nationale.



Mes compétences :

Qualité

Maintenance

Production

Management

Responsable