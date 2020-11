Nicolas MAILLOT

Arrivé en 2006 chez VOGFR pour le déploiement du Projet Connect (deploiement de SAP) , j'ai continué ma mission dans le but de finir la mise en place des évolutions du système d'information.Je suis passé du domaine Technique au domaine de la gestion de projet afin d'acquérir plus de maturité dans mes projets et fonctions futures.

J adore le travail en equipe et je n hesite pas a etre force de proposition.

Marié et père de deux filles, je cherche à enrichir mon savoir et relever de nouveaux défis dans ma future fonction.

je suis ouvert à toutes opportunités dans la région Nord (Lille-Amandinois-Valenciennois-Cambrésis-Douaisis)



Mes compétences :

Excel

SAP

Technique

Amélioration continue

ingénieur

maintenance

lean

supply chain

Formateur

C.I.T