Olivier MERCIER

Permis B + Véhicule



Anglais Technique



Compétences clés :

- Gestion de Production :

* Optimisation de la production et des stocks

* Evaluation des coûts de production et du produit

* Gestion budgétaire et administrative du personnel



- Management :

* Supervision d'équipe de 10 à 60 personnes

* Animation de réunion

* Technique d'audit



- Projet, Qualité, Sécurité et résolution de pb :

* Conduite de projet

* ISO 9001 versions 2000 et 2008

* OHSAS 18001

* QQOQCP

* 5 M

* Diagramme Causes à Effets

* 7 Pourquoi

* Pareto

* PERT

* GANTT

* Equation du Niosh



- Technique :

* Utilisation de matériel de métrologie,

* Contrôles Destructifs

* Contrôles Non Destructifs



- Informatique :

* Maîtrise des logiciels de bureautique

* Visio

* CAO : Autocad et Solidworks

* GMAO

* GPAO

* Bases de Données (Oracle, SQL, Access)

* Programmation : C, C++, Java, VBA

* Supervision et conduite de projet : CPI GFA



Mes compétences :

Informatique

Production

Qualité

Responsable production

Sécurité

Technique