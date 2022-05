Olivier MERCIER

Fort d'une solide expérience de 15ans dans la vente et le conseil et maintenant 8 dans le management j'ai appris à répondre correctement aux attentes d'une clientèle exigeante. Ma formation et mon vécu m'ont également permis d'acquérir les compétences indispensables comme la polyvalence afin exercer et réussir dans des métiers différents

Mon esprit d’initiative, mon adaptabilité, mon sens des responsabilités et de l’organisation, mon aisance relationnelle et mon autonomie sont des atouts qui résument parfaitement ma personnalité et qui me permettent de répondre aujourd’hui à des postes de manager, de négociateur et d’encadrant



Mes compétences :

Management opérationnel

Management commercial

Animation d'équipe

Animation commerciale

Négociation commerciale

Animation de réunions

Négociation contrats

Analyse financière

Analyse des besoins

Restaurants

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel