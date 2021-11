Nicolas MEILLERAIS

Ingénieur en sciences des matériaux, j'évolue depuis plus de 20 ans dans l'industrie de l'électronique et de la microélectronique pour développer, industrialiser et mettre sous contrôle des procédés de fabrication de dispositifs électroniques.

Dans cet environnement aux applications exigeantes (spatial, aéronautique, défense, médical, automobile) je mets à disposition de l'entreprise mon savoir faire en mise en oeuvres de matériaux et en particulier sur les procédés de traitements de surfaces et technologies couches minces et PCB/PCBA



Mes compétences :

Composites

Environnement

Industrialisation

matériaux

Métallurgie

Methodes

MSP

Polymères

REACH

SAP

Sécurité

SGH

SPC

Traitements de surfaces

Traitements thermiques