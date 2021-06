Nicolas MÉLI

Faisant preuve de spontanéité et d’une grande aisance relationnelle, j’accroche naturellement le client tout en captant son attention. Je mets rapidement le prospect en confiance pour lui présenter mon offre.

Partenaire privilégié de mes clients, j’établis naturellement des liens durables et de confiance, en particulier avec les décisionnaires. Je sais activer mes réseaux pour atteindre mes objectifs rapidement et efficacement.

Je gère les situations difficiles avec calme et réflexion, tout en gardant mon enthousiasme. J’arrive à prendre du recul pour trouver le meilleur compromis commercial.

Apte à gérer des grands comptes et réaliser des dossiers sur mesure, j ’aime aussi être un partenaire privilégié de mes clients et me lancer dans des ventes stratégiques et des partenariats. Je fais preuve de patience lors de négociations qui mettent du temps à se finaliser.

Je réponds spontanément aux besoins du client tout en argumentant et en faisant preuve de répartie. En adaptant mon discours au prospect, j’arrive à dissiper les doutes pour convaincre.



Mes compétences :

Conseil

Négociation commerciale

Gestion de chantier

Réalisation de devis

Management

Développement commercial

Suivi clientèle

Litiges