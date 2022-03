Nicolas MEYER

Avec plus de 22 ans dexpériences en informatique, diplômé de la licence ASSR, certifié ITIL et Microsoft.



Je vous propose mes services pour :

- Administrer votre système Informatique,

- Gérer votre parc Informatique,

- Conseiller, Aider, et Piloter vos différents projets IT au sein de votre entreprise,

- Donner des formations sur les outils à vos collaborateurs, et à vos clients finaux,

- Mettre en oeuvre un centre de service IT du niveau 0 au niveau 3 en lien avec les certifications ITIL,

- Manager et coordonner une équipe IT,

- Faire du support aux utilisateurs finaux et clients professionnels, à distance ou sur place.