Nicolas PARSEGHIAN

Domaines de compétences :



Périmètre : Systèmes complexes NAVAL & AERONAUTIQUE



Profil : Management de programmes avec background technique, pilotage d'activités avec de forts enjeux (visibilité groupe, internationale)



Conduite du changement : Formation Thales université pour devenir consultant + application opérationnelle 4 mois



Responsable industriel d'offre :

Réalisation de devis systèmes complexes, montages industriels, offset, partenariats industriels nationnaux & internationnaux.



Connaissances des enjeux, attentes et exigences dans les activités de services, marchés et des pricipaux acteurs de la chaine logistique dans les secteurs de l'aéronautique et le naval.



Connaissances des processus de conception des systèmes complexes, IVQ.



Pilotage programme R & D



Mes compétences :

Aéronautique

Analyse des coûts

Anglais

Anglais courant

Défense

Devis

Gestion des Risques

Maintenance

Management

Management de projet

MCO

Montage

montage industriel

Pilotage