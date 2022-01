Nicolas PERU

Mon parcours a débuté par un cursus universitaire en biologie avant de me spécialiser en écologie des eaux courantes. Au cours de cette formation, j'ai diversifié mes compétences en mélangeant notamment écologie et statistiques.

En parallèle, j'ai intégré le monde industriel au travers des métiers que j'ai exercés pour financer mes études: de l'opérateur machine à facteur en passant par des cours privés.

J'ai soutenu ma thèse sur le développement d'un indice de bioindication en février 2010. J'ai ensuite été impliqué dans un programme en tant qu'ingénieur de recherche visant à étudier les conséquences de la variabilité de la température et de l'hydrologie sur le succès de reproduction des poissons.

Actuellement, j'ai été recruté chez EDF en tant qu'ingénieur d'études en environnement pour suivre la qualité des milieux aquatiques.



N'hésitez pas à me contacter pour collaborer, discuter ou tout autre demande





Mes compétences :

Bioindication

Biostatistiques

Valorisation scientifique

Gestion de projet

Management

SGBD

Hydrobiologie

Logique floue