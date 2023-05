Nicolas PEYRE

Après l'obtention de mon diplôme: Master 2 en Communication des entreprises, j'ai intégré l'enseigne DECATHLON ; tout d'abord vendeur, puis responsable de rayon et responsable d'exploitation.

Passionné de sport et compétiteur dans l'âme, ces années passées au sein des différents magasins DECATHLON m'ont permises d'acquérir de nombreuses compétences professionnelles.

Egalement, depuis décembre dernier, j'ai rejoins l'enseigne SEPHORA en tant que directeur du magasin RIVOLI ; un nouveau challenge qui s'ouvre à moi.



En espérant vous rencontrer prochainement afin d'échanger de façon plus approfondie sur mon parcours professionnel, et sur différents projets à venir,

Sincères salutations,



Mr PEYRE Nicolas



Mes compétences :

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Outlook

Internet

Adobe Photoshop

Magazines

Blogging