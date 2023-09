Nicolas PREMOSELLI

Au cours d'une carrière de plus de 20 ans dans 4 PC de gestion de trafic autoroutier, j'ai pu acquérir une solide expertise dans ce domaine. Mes fonctions m'ont amené à mettre en application et à maîtriser toutes les phases de la gestion opérationnelle et technique de la gestion de trafic. De l'étude des problématiques jusqu'à la mise en œuvre des solutions, en passant par le management d'équipes multi-sites 24/7, j'ai su faire preuve d'une grande capacité d'adaptation et d'analyse pour mener à bien les missions confiées. Mes compétences et mon savoir-être ont d'ailleurs été reconnus par plusieurs promotions internes.



J'ai ensuite effectué un choix professionnel et personnel singulier en privilégiant ma cellule familiale, pour élever mes 2 enfants en bas âge et permettre à ma femme d'évoluer professionnellement. Loin de rester inactif, j'ai validé mes acquis professionnels en obtenant un Master 2 en Transports Urbains et Régionaux de Personnes (mention bien), élargissant ainsi mon champs de compétences aux domaines de la mobilité et de la logistique urbaines.

Je me suis également fortement impliqué dans la vie associative de ma ville et de ma pratique sportive, via l'organisation d'événements sportifs de grande ampleur.



J'ai ensuite repris le cours de ma carrière professionnelle initiale en rejoignant le PC Criter (PC de gestion de trafic urbain de la Métropole de Lyon), dans un premier temps en temps qu'agent contractuel territorial puis en tant que titulaire via l'obtention du concours externe correspondant.

J'occupe actuellement la fonction de responsable d'exploitation au sein de l'unité Voirie Mobilité Exploitation Information du Grand Lyon. A ce titre j'ai en charge l'encadrement de l'équipe du PC Criter & Bornes et mise en œuvre des objectifs de la Métropole concernant la gestion des trafics.



Mes missions actuelles me permettent de compléter mes connaissances en intégrant les problématiques urbaines spécifiques à une métropole d'ampleur, et de développer une grande polyvalence dans le domaine de la gestion de trafic.



Ce parcours atypique m'a en outre permis d'entretenir un dynamisme, une fraîcheur et une ouverture d'esprit, tout en capitalisant une expérience et un savoir-faire complémentaires!