Nicolas PREST

Issu de la sociologie appliquée, avec un sens relationnel très fort, des compétences en études et en méthodes, je me suis spécialisé en relations publiques et communication avec une expérience diversifiées. J'ai un vif intérêt pour les projets, le développement de structure, à moyen ou long terme, associé à une forte expérience de développement commercial.

C’est au café-théâtre L’AZILE, 2e scène de La Rochelle et au Théâtre de L’EPERON, co-créé à Angoulême, que j’ai développé mon expérience en gestion, communication et en relations publiques. Pour le premier sa fréquentation a augmenté d’un tiers, pour le second il s’agit de la création du lieu et de l’activité espérée depuis 2003. Dans les deux cas, plusieurs stratégies de communication permettent le développement de l’activité et de l'identité et l'image de la structure, le Web à ici une part importante compte tenu de sa vivacité et de sa puissance.

Ayant oeuvré à la Scène Nationale de Nantes et aux universités de Nantes et de Nice, mon expérience ne se limite pas à la culture, j’ai évolué dans des environnements et des secteurs différents, sous l'angle du management d'équipe : emploi et territoire, tourisme, évènementiel, actions commerciales, recherche-action, monde universitaire.

Je suis actuellement chargé des partenariats pour le club de football d'Angoulême, un grand club à nouveau en construction. Engagé en août 2011, ma mission première est de promulguer l'image nouvelle de cette structure, ensuite de la développer auprès du public et des partenaires privés, publics, institutionnels, par la création du Club Entreprises ACFC, ce dernier rassemble plus de 250 sociétés et propose une programmation évènementielle soutenue et diversifiée. Cette mission est réussie : sur le plan de la création locale d'affaires, sur la quantité et la qualité des relations établies, enfin pour la création d'une communication. Dans le développement de la structure, nous avons créé un poste dédié à la gestion de la communication.