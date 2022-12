Nicolas REBILLARD

Diplômé d'un Master 2 en Systèmes d'Informations et Contrôle de Gestion à l'IAE de Rennes (IGR) suivi en alternance en tant qu'apprenti "Contrôleur de gestion programmes" pendant deux ans, je dispose de connaissances dans le domaine de la comptabilité, du contrôle de gestion, et de la finance grâce à mes formations antérieures.



Ayant eu l’occasion de réaliser plusieurs stages dans des services de comptabilité mais surtout en contrôle de gestion, j’ai pu découvrir le contrôle de gestion sur le"terrain" en réalisant notamment des travaux de contrôle de gestion tel que la mise en place de tableaux de bord, l'aide à la clôture mensuelle, la mise en place d'un compte de résultat analytique par exemple.



De plus, de par ma formation et mes expériences j'ai développé une aisance pour l'utilisation des outils informatiques appliqués à la gestion, logiciel de comptabilité, logiciel de Business Intelligence et des ERP.



Ces expériences m’encouragent aujourd’hui à poursuivre ma carrière professionnels dans le domaine du conseil en logiciel et progiciels de gestion intégrés.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft SQL Server

QlickView

Cegid

SAP CO

Business Objects

ERP

SAP Finance

Microsoft PowerPoint

Contrôle de gestion

Comptabilité

ERP QUALIAC