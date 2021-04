Nicolas RIBEIRO

Passionné par l'art et le design depuis tout jeune, j'ai obtenu mes diplômes dans les arts graphiques et je possède des compétences solides. De plus, cela fait partie de mes centres d'intérêt comme le dessin, la lecture d'ouvrages dans ce domaine.



J'ai commencé dans une sérigraphie où j'ai pu apprendre à me servir de traceur numérique, traceur mi-chair et table à découpe à plat puis j'ai pu faire mes gammes en tant qu'opérateur PAO.

A présent, je suis conducteur numérique sur presse numérique et opérateur PAO dans une imprimerie LABEUR.



Mes compétences :

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Fiery

Apogeex

Xerox V180

ArtPro+