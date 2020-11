Nicolas ROCHE

Expérience:

- Responsable Qualité : > 10 ans dexpérience

- Management : Services Qualité de 10 à 30 personnes

- Environnements exigeants : Aéronautique/ emballages alimentaire/ pharmaceutique

- Normes et exigences clients : EN9100/ ISO9001/ Part21G/ Part 145/ GRAMS/ AIB

- Gestion du changement : changement dERP, outils qualité, intégration des activités de sites vendus ou achetés

- Gestion des problématiques Clients et Fournisseurs : développement nouveaux produits, réclamations

- Outils Qualité

- Management de projets multidisciplinaires et transversaux

- Audits internes et fournisseurs

- Organisation matricielle dans un environnement international.





Réalisations :

- Intégration sur le site des activités du site SAS Charriton (site acheté, transfert des moyens de production et du personne)

o 6000 références

o 80 employés

o transfert des moyens de production/ contrôle

- Intégration sur le site des activités précédemment pilotées par le service qualité central (basé sur le site siège SKF Airframe, vendu en 2013)

o Suivi des fournisseurs (140 fournisseurs/ sous-traitants)

o Gestion des procédés spéciaux (9 internes/ 70 sous-traités),

o Veille normative

o Conventions aviation civile PO/DO

- Mise en place dun système de pilotage des fournisseurs par leur performance (OTD/ Qualité/ Coûts..) et leur criticité (Maturité du système qualité/ sources alternatives/ lead-time/ technicité de la prestation)

- Déploiement des outils qualité répondant aux exigences normatives et clients (: 8D/ QRQC/ FMEA/ KC/ MSA/ FOD) : benchmark/ définition des pratiques/ formation du personnel

- Mise en place dun système de surveillance statistique pour la MU Composites



Clients Aéro :

- Airbus/ Dassault/ AVIC/ Safran/ UTC/ Agusta Westland/ Embraer/ HAL/ Boeing/ Stelia/ Liebherr



Valeurs ;

- Travail déquipe

- Confiance

- Responsabilisation

- Rigueur

- Détermination

- Adaptabilité

- Dynamisme

- Créativité



Mes compétences :

Audits

EN9100

Gestion du changement

ISO9001

Qualité

Résolution d