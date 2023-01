Nicolas SALLES

Depuis 13 ans dans cette société, j'ai gravi les échelons un par un très rapidement en partant de programmeur, en passant par ingénieur d'application, pour arriver aujourd'hui à chef de projet informatique.



Je ne compte pas en rester là et si pour évoluer encore je dois partir, je le ferai. Je ne me satisfais pas pleinement de ce que je fais, c'est toujours un plaisir, c'est toujours avec professionnalisme et dans un but de toujours arriver à rendre un projet dans les délais et dans les spécifications énoncées, mais je peux faire plus, je peux aller plus loin, plus haut.



Voilà, telle est mon ambition, car un plan de carrière se fait à l'ambition. Malheureusement, je reste encore trop indispensable à ma place pour évoluer.



Donc il reste une solution c'est partir et changer, évoluer vers quelque chose qui se rapproche plus de mes valeurs. Actuellement, l'écologie, l'environnement, les énergies renouvelables, sont des sujets qui font partis de mes valeurs et que j'aimerai développer. Mais aussi créer, j'ai envie de créer et non de reprendre, de faire évoluer, et dans ce sujet si vaste il reste à créer énormément de chose.



Mes compétences :

Création

Création d'entreprise

Écologie

Énergies renouvelables

Environnement

Informatique

Informatique bancaire

Poker