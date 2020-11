Nicolas SEBBAN

Initialement spécialisé dans l'architecture logicielle, j'ai d'abord évolué vers le pilotage des projets de réalisation en encadrant des équipes d'étude et de développement.

Désormais, je pilote des projets e-commerce de plus grande taille, dans lesquels l'aspect coordination est dominant. Dans cette fonction, j'ai piloté la mise en œuvre des sites e-commerce conforama.fr et conforama.ch et de leurs évolutions. Aujourd'hui, je suis responsable du domaine informatique e-commerce au sein de la DSI de Conforama – La Maison de Valérie.



Mes compétences :

Architecte

Chef de projet

COMMERCE

E commerce

E-commerce

Ecommerce

Informatique

Internet

J2EE

JAVA

Java j2ee

MOE

Responsable de domaine

Web