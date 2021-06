Nicolas SIAS

Domaines d'application :

- Durabilité

** Fatigue des matériaux (Mesures, tests, spécification, validation, ...)

- Fiabilité, Maintenabilité, Disponibilité, Sécurité (RAMS)

** Life Data Analysis / Reliability Block Diagram / Fault Tree Analysis

** AMDEC / FMECA

** Reliability-Centered Maintenance / Risk-Based Inspection



Domaines de compétences théoriques :

- Analyse numérique, Modélisation mathématique et Simulation numérique

- Méthodes des Éléments Finis et des Volumes Finis

- Calcul Haute Performance, Parallélisation

- Traitement du signal et traitement de l'image

- Mécanique des fluides et des milieux continus

- Statistiques



Langages de programmation maîtrisés :

- C/C++ - Matlab / Scilab

- JAVA - HTML/CSS

- Python - Javascript

- Fortran (77/90)

- VB



Mes compétences :

Calcul scientifique

Méthodes Numériques

Programmation

Mathématiques Appliquées

Traitement de l'image

FEA

CAO

Traitement du signal

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

Durabilité