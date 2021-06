Nicolas SIMON

DYNAMIQUE, POLYVALENT, ESPRIT D'ENTREPRISE



COMPETENCES



Management

Management d’équipes en multisites

Direction d’établissement de 10 à 230 salariés

Entretiens annuels individuels

Pilotage QSE et HACCP



Commercial

Suivi de la relation clients

Chiffrage, dépose des devis

Réponse aux marchés publics

Commercial grands comptes BtoB et GMS



Gestion

Gestion financière de PME

Garant de la rentabilité de l’entreprise

Montage de dossiers de financement



Informatique

Pack Office

Sage Gestion Commerciale et stocks

EBP Gestion Commerciale et stocks





Mes compétences :

Compétences en management

Responsable commercial

Commercial BtoB