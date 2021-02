Nicolas TRÉMOUILLÈRES

Domaines fonctionnels abordés : Bancaire, Hôtellerie, Tourisme, Ressources Humaines, Assurance, Gestion de parc d’outil de maintenance



Développeur en informatique décisionnel durant 5 ans (Technologies Microsoft, BO, Cognos et Microstrategy)

Chef de projet Décisionnel durant 1 an et demi dans le domaine de l’assurance.

Responsable d’un service gérant les projets impactant l'infocentre décisionnel de l'entreprise (évolutions, suivi, mise en place de vue fonctionnelles, MCO...) – Equipe de 14 personnes (6 internes, 1 alternante, 5 externes en règie) - durant 2 an et demi dans le domaine de l’assurance.



Responsable de projets décisionnels dans le domaine bancaire durant 3 ans. Gestion de projet décisionnels : Tableau de bord sur tablette, Mise en place d'un outil de pilotage financier pour le compte du Contrôle de Gestion.



Actuellement Responsable hiérarchique d'une équipe "Data Services & Fast IT" composée de 8 Internes et 6 externes.



Informatique :

- Méthodologie Projet : Agile et cycle en V

- Merise, UML, Modélisation en étoile/flocons

- Programmation : VB, C/C++, Java, Shell, Pascal, Perl, ASP.NET, VB.NET

- Bases de Données : PL/SQL, MySQL, Oracle, SQL Server, Designer 2000, Developer 2000

- Internet : HTML, PHP, ASP, JavaScript, Dreamweaver

- ETL : Sunopsis, Integration Services

- Restitution : Business Objects, People Soft, JasperSoft, Reporting Services, MicroStrategy

- Outils Statistiques : SPSS, SAS, Statgraphics, SPAD, S+, R, MathLab, Sphinx, Analysis Services

- Logiciels divers : Microsoft Office, Paint Shop Pro

- Systèmes d’exploitation : Windows 9x/2000/XP/7, UNIX



Anglais & Allemand: Bon niveau général (lu, écrit et parlé).



