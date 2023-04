Parcours sur des domaines complémentaires : Mécanique et études industrielles, immobilier, puis commercial sur des solutions informatiques et télécom, VOIP, pour particuliers et professionnels en lien aux nouvelles technologies et au "business Internet".

j'ai repris récemment un poste technico-commercial dans le domaine industriel.



Mes compétences :

Vente

Informatique

Négociation

Commercialisation des produits techniques

Autonomie