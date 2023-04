Nicolas VERRIEZ

De formation comptable et financière, j'ai rapidement orienté ma carrière professionnelle vers les activités commerciales.

Deux secteurs ont particulièrement attiré mon attention : l'informatique et l'investissement patrimonial.



De fait, je mets en oeuvre aujourd'hui au sein de Norvefa mes compétences Web et immobilières pour développer et animer un réseau de partenaires autour de la Vente en État Futur d'Achèvement (VEFA), avec l'objectif de conseiller et d'accompagner au mieux les personnes recherchant une nouvelle résidence principale et les investisseurs désireux de réduire leur pression fiscale (dispositifs Pinel, LMNP, Censi-Bouvard, Malraux, Démembrement, Monuments Historiques, Déficit foncier...)

www.norvefa.fr



Mes compétences :

Conseil immobilier

Défiscalisation

Financement immobilier

Bilan Patrimonial