Nicolas WOLFF

Après 12 d'expérience Sales et Marketing chez Nike, le MBA de l'IFM s'est traduit par la création de Costume Carbone - Menswear For Pilots, marque de mode masculine exploitée par la société Ecurie de Légendes.



Portée par cette collection élégante et inspirée de l'univers émotionnel automobile, Ecurie de Légendes devient peu à peu un acteur reconnu sur les circuits automobile pour la fourniture de textile corporate de qualité, le merchandising, les fabrications spéciales de textile et de maroquinerie.