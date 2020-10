Nicolas WURTZ

Relais d’Or MIKO commercialise 4 gammes de produits alimentaires pour des professionnels de la restauration hors foyer : Glaces, Produits surgelés, Produits frais et gibiers, Epicerie



Mon rôle de chef des ventes est d'être la courroie de transmission entre la Direction et le Terrain, notamment par :

- l'Encadrement et le Management de l’équipe commerciale : 4 attachés commerciaux sur le secteur Bas-Rhin Nord

- la Mise en application de la politique commerciale

- le Développement du CA

- la Négociation commerciale

- l'Animation des réunions commerciales bimensuelles

- le Recrutement et la Formation des nouveaux personnels



Mes compétences :

Enseignement

Management

Recrutement

Pédagogie

Organisation