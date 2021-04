Nicole EFANDA

Je recherche des missions en télétravail. Je peux intervenir sur :

Du développement Web (ASP.NET - C#, Joomla, HTML, CSS et JavaScript)

De ladaptation de loutil bureautique (code VBa pour Project, Excel, Access et Outlook)

De la création et mise à jour de rapports et tableaux de bord sous Power BI, Excel (avec Power Query et Power Pivot, Reporting Services)

Du développement .Net C#

De l'installation, du paramétrage, de l'assistance technique et du développement spécifique sur loutil Project Server et sur de lassistance technique sur ce même environnement et sur Project Online



N'hésitez pas à me contacter pour vous aider à résoudre tous vos problèmes liés à l'usage de la bureautique, pour vous permettre de réaliser le formidable outil de publicité qu'est un site Web ou pour répondre à un besoin de développement pour vous ou l'un de vos clients



