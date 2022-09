Nicole PETIT

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :



De Juillet 2017 à Septembre 2019, CDI Assistante Comptable Principale, N4 - coëfficient 280, Cabinet

Expert conseil entreprise à SARLAT (24) :

Suivi d'un portefeuille d'environ 45 dossiers TPE-PME, dont pour moitié, des sociétés à l'IS,

(SARL, EURL, SAS), le restant en entreprise individuelle, SNC à l'IR et SCI

Chiffre d'affaires maximum : 1 Millions d'euros

-Saisie des journaux (achats, ventes, banque et caisse )

-Lettrage des comptes,

-Rapprochements bancaires,

-Déclarations fiscales, (TVA, IS, CVAE, ISF),

-Situation,

-Révision, clôture des comptes,

-Dissolution, liquidation,

-Liasses fiscales,

-compte rendu bilan

-Relation Clientèle,

-Prévisionnel.



De Mai 1990 à juin 2017, CDI Assistante Comptable Principale, N4 - coëfficient 280, Cabinet

dExpertise Comptable FIDUCIAL EXPERTISE (spécialisé TPE) LANGON (33) :

Suivi d'un portefeuille d'environ 25 dossiers TPE-PME, dont pour moitié, des sociétés à l'IS,

(SARL, EURL, SAS), le restant en entreprise individuelle et SNC à l'IR, plus 7 SCI, dont 3 avec

tenue comptable et 5 dossiers en gestion sociale :

Chiffre d'affaires maximum : 1,4 Millions d'euros

-Bulletins de paie,

-Déclarations sociales et DSN et DADS,

-Formation des clients désireux de s'informatiser (programme interne) et le suivi.

12/1986 - 05/1990 Cabinet DUFOUR Sylvie à Langon

02/1985 09/1985 (9 mois) CDD Aide-comptable Entreprise PLATEAU à la Réole

(33)

-Pointage et classement des factures achats et ventes,

-Pointage des fournisseurs et des clients.



FORMATIONS:

2016 : Cerificat Juriste (Comptalia)

2015 2016 : Certificat Fiscaliste (EFC)

02/2006-09/2009 : DCG (Comptalia et Cnam Intec)

09/1990-06/1993 : BTS Comptabilité et Gestion (Cned)



LOISIRS :

Lecture

Arts Martiaux

Moto

Formations diverses







Objet : Poste Collaborateur Comptable Confirmé.





Madame, Monsieur,



Mon expérience en cabinet comptable est de 38 ans.

Actuellement, je suis en poste chez Fiducaire Conseil Expertise à pomerol (33) depuis septembre 2019.



Je souhaiterais exercer dans un cabinet comptable à taille humaine, stable, en lien direct avec l'Expert-Comptable afin d'explorer de nouveaux horizons, pouvoir évoluer vers des travaux à plus forte valeur ajoutée et plus motivant en fonction de mes compétences et capacités.



Actuellement, sur un portefeuille varié de clients (55 dossiers), je suis en charge du suivi des dossiers, la saisie, l'établissement des documents fiscaux jusqu'à la clôture, le remise bilan avec l'Expert-Comptable et de la relation client.

Sur ce poste, j'ai complété mes connaissances par l'apprentissage et le suivi de dossier en BA Viticulture.



Je suis en recherche d'un poste avec une complète autonomie et indépendance dans la relation

client, dans l'organisation, et dans la prise en charge totale du portefeuille (saisie, révision,

relation clientèle, compte rendu bilan, etc....), en lien direct avec l'Expert-comptable et dans un cabinet comptable à taille humaine.



Je me tiens à votre disposition pour toutes questions relatives à mon profil.



Dans l'attente et avec mes remerciements, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de

mes salutations distinguées.



PETIT Nicole



Mes compétences :

Comptabilité

Fiscalité

Droit des sociétés