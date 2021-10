Nils DECROP

Diplômé de l’Ecole Centrale de Paris



Fondateur d'une société de services informatiques comptant plus de 70 collaborateurs sur plusieurs pays. Spécialiste de niche reconnu au niveau mondial dans le domaine du Master Data Management



Solide expérience des relations avec les entités / maisons-mères US.



Trilingue Français / Anglais / Espagnol



Une expérience approfondie de :

- La création ex-nihilo, l'organisation et la gestion d’équipes multi pays

- La vente de projets informatiques au coeur du SI des entreprises (Discours métier, IT, planification, coût, délais)

- La contractualisation des projets IT, de la Tierce Maintenance Applicative

- L'exécution des projets (maîtrise d'oeuvre)



20 ans + d’expérience dans le domaine des SI, des ERPs, de solutions front office, des solutions marketing direct, de la conception et de la mise en place du front et back office IT de grandes entreprises au sein des DSI : Oracle e-business suite, e-procurement, Master Data Management (solutions MDM Hub d’informatica)



Une culture du conseil aux entreprises multinationales via un parcours débuté au sein du cabinet PwC



Une expérience reconnue de la construction et du management des filiales IT de sociétés US en Europe



A la recherche constante de challenges humains et technologiques.



Mes compétences :

Conseil IT

Management international

Direction de projet

Maintenance informatique

Informatique de gestion

Master Data Management

Gestion des entreprises

Entreprenariat

Contrats informatiques

Secrétaire général

Données de référence

Directeur des opérations

Maintenance applicative