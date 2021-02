Noémie BIZERAY

Diplômée à la fois dans le commerce et en ressources humaines-formation et expérimentée dans les deux domaines dans les secteurs du transport, de la logistique et du bâtiment j'ai moins de 30 ans et je souhaite développer ma polyvalence.



Mes domaines d'intervention :

- Vente

- Conseil

- Recrutement

- Formation



Mes compétences :

Suivi commercial et administratif

Gestion administrative

Autonomie

Réactivité

Accueil physique et téléphonique

Aisance relationelle

Gestion des priorités

Relations clients

Gestion des ressources humaines

Négociation

Recrutement

Gestion du stress

Planification

Vente

Formation

Proactivité