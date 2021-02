Noémie GIRARD

Je travaillais dans le Groupe ADP qui est le spécialiste des services d’externalisation des processus RH. Ces services s’appuient sur les technologies internet et couvrent de nombreux domaines tels que la paie, l’administration du personnel, les déclarations sociales, etc…

J'ai fais partie d'une équipe collective qui gèrait 18 clients soit environ 2900 paies. Cette équipe est composée d'une personne gérant la relation client, de 3 personnes gérantes de la production paies, et de moi même certifiant le parametrage et de la conformité des paies.

Actuellement je suis ouverte à toutes propositions de poste paie et/ou rh sur la région de Bordeaux et plus précisément sur le bassin d'Arcachon.



Mes compétences :

Informatique

Sociabilité naturelle

Paie

Gestion des priorit

SIRH

Relation client

Gestion du temps/

Conseil

Zadig

RH

Assistance téléphonique

Recrutement