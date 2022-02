Noémie JULIEN

Diplômée Ingénieur, je réalise des activités de Management de Projet, en tant qu'Ingénieur Projets, pour le compte d'EDF-CNEPE dans le domaine du nucléaire. Ces activités couvrent des missions de coordination, de pilotage des échéances, de suivi des phases réalisation et de suivi contractuel, ceci pour le Parc en Exploitation.

J'ai, auparavant, exercé cette même fonction dans une société d'ingénierie multidisciplinaire, où j'ai encadré et piloté des équipes projets dans le cadre de missions d'études, revamping et travaux neufs. Investie à tous les stades du projet, j'ai coordonné les études, piloté la phase de consultation des fournisseurs, mais aussi suivi les travaux.



Mes compétences :

Planification

Logistique

Gestion de projet

Nucléaire