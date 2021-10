Noémie MASSON

Après avoir fait une formation de sophrologie relaxation à Paris, à lInstitut Cassiopée (Institut agréé par la Société Française de Sophrologie), et obtenu le diplôme, je me suis installée en cabinet afin de partager mon savoir.



Pour perfectionner ma pratique, jai tenu volontairement des permanences sur la ville de Grande Synthe durant lannée 2009.



Mon désir est de pouvoir apporter mes connaissances à ceux dont le souhait est de trouver des solutions à certains troubles qui les gênent dans la vie quotidienne. Mon objectif est de trouver ou de retrouver un équilibre chez chacun pour quils avancent dans leur vie plus sereinement, en étant plus positif et sûr de soi afin que chacun développe ses propres capacités et sa propre personnalité.



Dans un même souci , développer du bien être chez autrui, jai obtenu un certificat dart thérapeute dans le même institut de formation.



Lart-thérapie favorise lexpression, non par la communication mais par des activités artistiques (peintures, modelages, musique, fusain etc..).



Mes compétences :

Gestion du stress

Bien être

Santé

Sophrologie

Développement personnel