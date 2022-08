Nolah BAMBA MASSA

Bonjour! je me nomme Bamba massa nolah ,licenciée en ressource humaine et intelligence économique à DGC Congo ( école supérieure de commerce et de gestion)depuis 2016,je réside à pointe/noire. je suis une jeune femme de 25 ans sociable,dynamique, à l'écoute et le sens du dialogue.

Mon plus gros défaut est que je déteste "la constance"grâce à ma forte capacité d'adaptation je suis habile à faire toutes les tâches en relation avec mon métier et bien d'autres. Vous m'envoyez ravi de faire votre connaissance!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Mes compétences :

Recrutement

Gestion du personnel

Paie

Comptabilité

gestion de relation client

Gestion de marchandise