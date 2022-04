Consultante en Système d'Information en Ressources Humaines (SIRH) chez CGI Businness Consulting, j’interviens depuis plus de 4 ans sur des projets d'AMOA et d'Intégration sur lesquels j'évolue autour de 3 axes :

• Coordination Fonctionnelle (Gestion des Temps et Activités, Planification, Paie, Gestion Administrative)

• Pilotage et Gestion de Projet

• Outils : HR Access, Horoquartz, ARM, PragmaCAD