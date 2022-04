Nora BENNACER

J'ai suivi une formation qualifiante de Consultante en Management par les Compétences au Conservatoire National des Arts et Métiers de Toulouse. Elle équivaut à un diplôme de niveau 1 (ingénieur).

J'ai été formée à l'analyse des activités et des compétences, notamment en vue d'élaborer des référentiels.

Je suis également à même de réaliser en totale autonomie un diagnostic organisationnel et managérial.







Le cycle comprenait un volet international : en mars 2007, j'ai donc eu l'occasion d'aller à Rome, où des intervenants italiens ont décrit leurs pratiques en matière de management.

Lors d'un volet Management Interculturel, j'ai travaillé sur les pratiques managériales à l'international et abordé toutes les notions relatives au monde du travail et à la culture au sens large.



Je compte écrire un mémoire sur le management de la diversité et me pencher sur la question de l'emploi de diverses catégories de populations.



J'apprécie énormément la littérature, suis très sensible au choix des mots. Je pense que toute expérience est intéressante et suis toujours encline à discuter. Mes atouts sont ma grande capacité d'écoute, une tolérance à toute épreuve et mon aisance relationnelle.



Mes compétences :

Anglais

Diversité

Formation

Management

Organisation

RECLASSEMENT

Recrutement

Traduction