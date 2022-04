Nora DIMITROVA

Mes compétences aujourd'hui:



• Administration et exploitation:

 Windows – DNS, DHCP, AD, Exchange;

 Unix – Debian, IPTables, DNS, DHCP

• AVAMAR 7.3– administration; VMware vSphere; Veeam

• iSeries de IBM – gestion de sauvegardes, supervision, N1;

• Exploitation - contrôle et gestion des traitements informatiques N2/N3;

• Gestion logistique du parc informatique – GLPI, OCS

• Téléphonie - administration des services de téléphonie classique ;

• Administration de la communication cryptée et de la sécurité informatique ;

• Maintenance du hardware – assemblage, diagnostic et réparation – HP, Dell, IBM;

• Assistance et conseil aux utilisateurs, support technique des clients N1/N2/N3 ;

• Prise en charge des appels utilisateurs et clients – service desk pour les clients ;

• Outils de ticketing – Remedy, EasyVista, Novatice, iTOP, HPOV

• Réseau : TCP/IP, Cisco routers, PfSense; outils : GNS, Packet Tracer

• Surveillance réseau : sonde réseau Ntop, Wire Shark,



