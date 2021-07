Nora HOCIANAT

Tout au long de ma formation et de mes expériences professionnelles, j'ai développé mes connaissances en sociologie de l'action publique et spécifiquement dans le domaine de la santé, ainsi que dans la sociologie des inégalités sociales de santé comme nouveau paradigme de recherche. J'ai par ailleurs développé des savoirs faire dans les domaines de l’évaluation de programme de santé publique et de la formation.



Mes compétences :

Politiques publiques

Psycho sociologie

Théories du genre

Analyse de données

Conduite du changement

Sociologie des organisations

Enquêtes de terrain

Enquête qualitative

Santé publique