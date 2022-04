Généraliste de la fonction, j’apprécie la dimension opérationnelle qui favorise l'écoute et l'anticipation.

j'apporte mon expertise sur l'ensemble de la fonction RH et en particulier sur les questions organisationnelles et de conduite du changement.



Curieuse, je souhaite échanger avec des interlocuteurs d’environnement très divers sur des sujets variés.

Personne ne détient la vérité et le débat est enrichissant.

C’est pourquoi, un jour prochain je peux vous contacter.



Mes compétences :

Anticipation

Communication

Curiosité

DRH généraliste

Ecoute

Empathie

Négociation

Organisation