Nora MOUAKKA

Je suis une jeune ingénieur spécialisée dans de nombreuses techniques intervenant dans le domaine de l’analyse et de l’instrumentation.

Comme détaillé dans mon parcours, les compétences techniques que j'ai accumulées au cours de ces dernières années m’ont fournies les outils nécessaires pour concevoir et développer de nouvelles méthodologies adaptées à l’évolution scientifique.

Mes attentes professionnelles sont de pouvoir intégrer une structure dynamique, dans laquelle je pourrais apporter et élargir mon savoir faire. Déterminée à m’investir pleinement dans les différentes tâches qui me seront confiées, je suis disponible immédiatement pour un poste d’ingénieur en chimie analytique et/ou Instrumentation





Mes compétences :

Asymmetrical Flow- FFF

Électrochimie, Analyse Thermique

ICP-MS, UV-VIS, IR-Raman, Spectrométrie de Masse

Chimiométrie

HPLC, Chromatographie Ionique, GC

Electrophorèse Capillaire, RMN

Instrumentation

Chimie Analytique