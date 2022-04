Nora NEMMAR

14 ans de développement Commercial et fidélisation clients

Compétences



Commercial



• Elaboration et mise en œuvre du plan d’action commercial

• Développement clients/fidélisations

• Commercialisation de solutions adaptées auprès des grands comptes :

Prospection, ciblage des opportunités de croissance, présentation, négociation, contractualisation.

• Optimisation du CA et de la rentabilité

•Mettre en œuvre des stratégies dans un objectif de rentabilité économique



Marketing



•Développement de solutions créatives notamment cotraitance

•Elaboration et mise en place de stratégies de référencement.

•Définir des stratégies marketing

•Mener une veille informationnelle

•Animation et fidélisation des partenariats,

•Animation d’événements à la demande des clients (Petits déjeuners, tables rondes, vidéos…)



Management



•Organisation de la mise en œuvre de solution en interne : coordination avec les équipes techniques et productions

•Diriger un service ou des équipes

•Négociation

•Parole en public



Informatiques

•Pack office, sale Force,

• Anglais notion



Mes compétences :

dynamique

Motivée

Sérieuse

Sociable

budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Gestion de projet

Communication

Publicité

Techniques de vente

Vente directe

Étude de marché

Négociation commerciale

Marketing stratégique

Back office

Reconnaissance