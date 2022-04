Nora NONNE

Actuellement consultante IT et finance chez TeamTrade Group, mes missions me permettent de conjuguer mon sens du service et mon esprit d'analyse et de synthèse. Je peux de plus y exercer des fonctions d'encadrement et de gestion de projet.



Ma thèse de biologie moléculaire m'a donné l'opportunité de gérer de façon autonome des projets de recherche indépendants. Cette formation doctorale m'a également entrainée à développer des solutions innovantes face à des problèmes nouveaux, tout en respectant des contraintes de temps et de coût.



J'ai un parcours pluridisciplinaire combinant cursus médical, biologique et mathématique, qui reflète ma curiosité intellectuelle et mes capacités d'adaptation. Il m'a également permis d'acquérir une solide culture scientifique dans ces différents domaines.





Compétences transverses :

* langues

- Anglais : courant

- Allemand : bonnes notions perfectibles rapidement

- Russe : scolaire.



* informatique

- Maîtrise des environnements Windows et Mac. Usage aisé de Linux.

- Maîtrise de Word, Excel, PowerPoint, usage aisé de Photoshop.

- Maitrise de SQL. Bonnes notions de xml.

- Bonnes connaissances du progiciel de finance Murex

- Connaissances en bioinformatique (analyse des génomes, modélisation) et biostatistique.



Mes compétences :

Biochimie

Informatique

Finance de marché

Gestion de projet

Biologie

Analyse

Information Technology