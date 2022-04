Nora PETIT DE LA VILLÉON

26 ANNEES D'EXPERIENCE DANS DES GROSSES SSII COMME CAP GEMINI, SEMA GROUP (ATOS) ET FI SYSTEM; INGENIEUR INDEPENDANT DEPUIS 11 ANS;



Domaines de Compétences



Assistance à maitrise d’ouvrage

• Recueillir les besoins

• Modéliser les Systèmes d’Information et processus métier

• Rédiger la documentation produit et projet (Spécifications, P.A.Q, fiches de suivi, études,…)

• Etude de cas, Cahier de charges

Méthodes : Merise, UML



Conception / Réalisation

• Conception et Spécifications Fonctionnelles

• Conception Graphique, Maquettage, Charte graphique

• Conception Technique, Architecteur logicielle et Modélisation

• Développement, définition du plan de lotissement, intégration, tests d’intégration

• Préparation et Réalisation de la reprise de l’existant

• Recettage

• Documentation



Vision par Ordinateur

• Conservatoire Nationale des Arts et Métiers – Analyse d’images et des sons numériques (NSY122) 2010/2011 : http://cedric.cnam.fr/ ~gouet/NSY122/ .



Recherche d’images par contenu.

• Conservatoire Nationale des Arts et Métiers – Vision par ordinateur 2D/3D (NSY219) 2011/2012 : http://deptinfo.cnam.fr/new/spip.php?rubrique246





Références technologiques :



MATERIEL : Windows XP et Vista, Unix, Window NT, Windows 95, Windows 2000, réseaux locaux, LanManager, Unix/Shell



SGBD : MySQL 4 / 5, SQLite, SQL Server 7, Oracle, Informix, SqlBase, Ingres



LANGAGES DE PROGRAMMATION : PHP 5, Java/JEE, Flex, Ajax (prototype et scriptaculous, jQuery, JQuery Mobile, jqGrid, MooTools, yaml, createjs), javascript, ActionScript 2.0/3.0, Processing, C++, ASP 2, VBScript, XML-XSL, XHTML, HTML, Javascript, Informix, Ms-Cobol, Clipper 87, PL/SQL, C, ESQL (base Ingres), SQLForms v3, Windows 4GL (base Ingres), sqlWindows v5, Centura, Report Windows, PRO*C (base ORACLE), Shell Unix, Formation Power Builder v6, Formation Developper 2000 v5, Sed et Awq sous Unix



FRAMEWORK / CMS : Zend Framework, Bootstrap, PEAR, jQuery, CanJs, framework PHP 5

spécifique, Symfony 1.4, Doctrine 2, Adobe AIR, Phonegap



TRAITEMENT IMAGE ET VIDEO : Suite Adobe, C++, framework OpenCV, ffmpeg



METHODES : USE-Case (UML), Merise, Yourdon, Sart, Sadt, Expert (Cap Sesa) et Perform (Cap Gemini)



OUTILS : Apache Tika, Flex Builder 3, Wamp, EasyPHP, FlashDevelop, Sublime Text, Zend Studio, Qt Creator, Eclipse, WebLogic, Flash Video Encoder CS5, Procoder 3, Adobe EncoreDVD CS5, Sorenson Squeeze 4.2, Visual Interdev 6.0, Visual Studio, ReportWindows





Principales références, par secteur :



SSII ET WEBAGENCY : Cap Sesa Tertiaire, Sema Group (Atos), Cap Gemini Sogeti, Fi System



ASSURANCE : GIE AXA Informatique des Directions Centrales, UAP ASSISTANCE



FINANCE : ARCHON Group France



BANQUE : CAISSE d'EPARGNE ILE de France, CAISSE d'EPARGNE Pays de Loire



DISTRIBUTION : CENTRE DE GESTION DE PARIS ET COMPAGNIE DES EAUX DE PARIS (aujourd’hui groupe VIVENDI)



ADMINISTRATIONS:MINISTERES: ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine), Ministère de l’Intérieur Montevideo/Uruguay (Gestion et Suivi de dossiers administratifs)



TOURISME/VOYAGES D'AFFAIRE /: BAKIRGIAN S.A (Système Hôtelier), EGENCIA (Agence de voyages d’affaire)



ENERGIE : Gaz de France, EDF/GDF



INDUSTRIE : Mercedes



LOGISTIQUE : La Poste



MEDIAS : IMALOAD, LISPhoto, groupe DARGAUD, Agence PROXIMITY, groupe PATHE CINEMA, GRANDE BIBLIOTHEQUE DE FRANCE, Production de cinéma Micromega, BeeLight, Studio http/Editions FIRST, Mont Blanc



TRANSPORT PUBLIC : SNCF service gares de Triage / St Lazare



COMMERCE ELECTRONIQUE : APIC Promotions



RECHERCHE SCIENTIPHIQUE : LABEX – EFL, Paris 3 Sorbonne Nouvelle / CNRS



Mes compétences :

Opencv

HTML 5

Javascript

AS3

Flex

JQuery

AJAX

Informatique

MySQL

AMOA

Conception

Chef de projet

Php 5

SQL

Photoshop

Flash

Référencement

Développeur

JavaScript/Ajax

C++

Gestion de projet

UML 2

Laravel

Wordpress

Intégration

AngularJS

Node.js

MongoDB