Nora ROBIN

Chargée d'études Fraude cartes puis Chargée du Surendettement avant d'être Gestionnaire des habilitations à CMCIC Services

Spécialisée dans l'analyse et la rédaction de process, procédures et modes opératoires

Un intérêt particulier pour le domaine juridique et la Qualité

Prochain objectif : intégrer le monde culturel, scènes nationales et médias

Centre d'intérêt : animer des débats, voyager, lire l'actualité et les romans d'histoire, poesies et multi-sport



Mes compétences :

Qualigramme

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

ISO 900X Standard

FOCUS

Audit