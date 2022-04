Norbert ARTAL

Maitrise de gestion Dauphine en 1985

Dess de Gestion Iae Paris 1 en 1994

études informatiques en 1996 et 1999

Informaticien depuis 1995 sur les nouvelles technologies (bases de données relationnelles Oracle,Unix,Windows,langage objet PowerBuilder,Merise,Uml).



Ingénieur d'Etudes puis Dba Oracle et maintenant Chef de Projets fonctionnels et Assistance à Maitrise d'Ouvrage.



-------



missions dans la pharmacie (BMS,Astra Zeneca)

l'évènementiel (Stade de France)

l'industrie-télécoms (Wabco,Mobistar,Bonduelle,Upc)

la banque (1 an et 8 mois aux Caisses d'Epargne)

l'assurance (Scor,Assor,Axa,Novalis)



secteurs de compétence:comptabilité-controle de gestion,assurances,fonction commerciale et administration des ventes,banque de détail



interventions pendant des fusions d'entreprises (harmonisation de procédures, intégration de Crm, migration de données..) impliquant conduite du changement, spécifications fonctionnelles détaillées, reporting, plannings, évaluation des coûts..



Mes compétences :

AMOA

Assurances

Banque

Commerciale

Comptabilité

Conduite du changement

Contrôle de gestion

Fonction commerciale

Gestion de projets

Informatique

Pharmacie

ventes